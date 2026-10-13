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Écrit par Pauline Neerman
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Morrisons confie la livraison de courses aux robots de Just Eat

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Food13 octobre, 2026

La chaîne de supermarchés britannique Morrisons et le service de livraison de repas Just Eat poursuivent le déploiement de leurs robots de livraison autonomes. À Cambourne, plus de 12 000 habitants peuvent désormais se faire livrer leurs courses par des robots autonomes. Il s’agit du premier site où Just Eat effectue ses livraisons exclusivement à l’aide de robots.

Quatre magasins participants

Just Eat étend son projet pilote avec les robots de livraison autonomes de Starship Technologies à Cambourne, dans le Cambridgeshire, au Royaume-Uni. Pour la première fois, le service de livraison y introduit les livraisons par robot dans une zone où l’entreprise ne propose pas encore de service de livraison traditionnel.

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