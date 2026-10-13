Morrisons confie la livraison de courses aux robots de Just Eat

La chaîne de supermarchés britannique Morrisons et le service de livraison de repas Just Eat poursuivent le déploiement de leurs robots de livraison autonomes. À Cambourne, plus de 12 000 habitants peuvent désormais se faire livrer leurs courses par des robots autonomes. Il s’agit du premier site où Just Eat effectue ses livraisons exclusivement à l’aide de robots.

Quatre magasins participants

Just Eat étend son projet pilote avec les robots de livraison autonomes de Starship Technologies à Cambourne, dans le Cambridgeshire, au Royaume-Uni. Pour la première fois, le service de livraison y introduit les livraisons par robot dans une zone où l’entreprise ne propose pas encore de service de livraison traditionnel.