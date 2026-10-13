Le fabricant de boissons Refresco souhaite faire son retour en bourse

Le fabricant néerlandais de boissons Refresco étudie, en collaboration avec son actionnaire majoritaire KKR, la possibilité d’un retour en bourse. En cas de cotation, la société de Rotterdam pourrait valoir plus de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).

Près de 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires

Ces dernières semaines, Refresco et son propriétaire KKR ont consulté plusieurs banques d’affaires souhaitant jouer un rôle dans une éventuelle introduction en bourse. C’est ce qu’indique l’agence de presse Reuters, citant des sources proches des discussions. Une cotation aux États-Unis comme en Europe est envisagée. Les préparatifs en sont encore à un stade précoce : Refresco et KKR n’ont pas encore pris de décision définitive et n’ont pas souhaité faire de commentaires à Reuters.