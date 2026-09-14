Aldi Belgique lance une gamme de produits à emporter à moins de cinq euros

Aldi propose dans ses rayons réfrigérés une sélection d’une quarantaine de produits à emporter, parmi lesquels des wraps, des salades de pâtes et des salades-repas, des boissons fraîches et des smoothies. Aucun produit ne coûte donc plus de cinq euros.

Les clients trouvent immédiatement ce dont ils ont besoin

Dans les rayons réfrigérés de la plupart des magasins Aldi en Belgique, une sélection distincte d’une quarantaine de produits est proposée, que les clients peuvent facilement emporter et consommer immédiatement. L’offre va des wraps et salades de pâtes aux fruits prédécoupés, en passant par les jus de fruits, les cafés glacés et les boissons fraîches, le tout à moins de 5 euros.

Il s’agit d’environ 25 produits existants et d’une quinzaine d’articles tout nouveaux. C’est surtout dans le domaine des boissons réfrigérées qu’il y a beaucoup de nouveautés, avec notamment la boisson au collagène River à la fleur de sureau, les cafés réfrigérés de la marque maison Barissimo, les smoothies et les jus de fruits frais.

« Avec cette nouvelle offre, nous souhaitons avant tout faciliter la vie de nos clients lorsqu’ils manquent de temps », explique Natalie Duthoy, directrice des achats. « Cela peut être un casse-croûte pendant la journée de travail, un encas sur le chemin de l’école ou une boisson fraîche à déguster dans le train. Nous regroupons désormais clairement ces produits dans le rayon frais afin que les clients trouvent immédiatement ce dont ils ont besoin. »