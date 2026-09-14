Le dimanche devient déjà une journée à part entière pour faire les courses

Les Belges font de plus en plus souvent leurs courses le dimanche. C’est une bonne nouvelle pour les supermarchés et les chaînes de proximité, mais les boulangers, bouchers et autres commerces spécialisés indépendants enregistrent déjà une baisse de leur chiffre d’affaires.

Une hausse de deux tiers

Au cours des sept premiers mois de 2026, le dimanche représentait 5,7 % des achats belges de biens de consommation courante, selon les chiffres de YouGov publiés par Le Soir. Au cours de la même période en 2025, cette part s’élevait à 5,1 %, contre 4,5 % en 2024. YouGov prévoit que cette part pourrait encore augmenter dans les années à venir pour atteindre environ 7 % de l’ensemble des achats de produits de consommation courante.