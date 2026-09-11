Nestlé augmente ses prix en raison de la hausse des coûts au Moyen-Orient

Nestlé augmente ses prix, modifie ses recettes et supprime les produits pour lesquels les consommateurs ne sont pas prêts à payer le prix demandé. L’entreprise affirme y être contrainte, car selon son PDG Philipp Navratil, le conflit au Moyen-Orient fait grimper en flèche les coûts de l’énergie, du transport et des matières premières.

Des coûts plus élevés pour tout le monde

La guerre avec l’Iran affecte directement, mais de manière limitée, le chiffre d’affaires de Nestlé. Le Moyen-Orient représente environ 2 à 3 % du chiffre d’affaires annuel du groupe agroalimentaire, qui s’élève à quelque 90 milliards de francs suisses (95 milliards d’euros). Toutefois, selon le PDG Philipp Navratil, les conséquences indirectes se font sentir.