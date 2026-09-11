[Filet Pur] Pour la quarantième fois…

Alors que la concurrence se perd dans des détails insignifiants comme les supérettes indépendantes ou le street food branché, le café est la potion magique qui doit mener le Péril jaune au sommet. Grâce à ce Filet Pur, vous n’en perdrez pas une miette.

Autour d’un café

Boire du café : voilà l’une des grandes priorités d’Anrico Maat, directeur du Péril jaune pour la Belgique. Mais pas de café Jumbo : notre homme aime se faire inviter chez les franchisés d’enseignes concurrentes pour, comme il sied à tout bon Néerlandais, y discuter des marges serrées et de la concurrence acharnée qui règnent sur le foodretail belge tout autour d’une tasse gratuite de Carrefour Extra, de Delhaize Dessert ou de Graindor Mild. C’est du moins ce que j’ai retenu de l’agréable et très instructive conversation que j’ai eu le plaisir d’avoir avec lui la semaine dernière dans le magasin de Sint-Pieters-Leeuw.