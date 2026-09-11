Tesco intensifie sa lutte contre les aliments ultra-transformés

La chaîne de supermarchés britannique Tesco supprime plus d’une centaine d’additifs de ses marques propres, à la demande des clients qui souhaitent manger plus sainement et consommer moins d’aliments ultra-transformés.

Des règles plus strictes

Tesco s’engage à faire preuve de plus de transparence concernant les aliments ultra-transformés, car les clients souhaitent voir des ingrédients plus simples et plus reconnaissables sur les emballages. L’entreprise indique avoir supprimé ou limité l’utilisation de 114 ingrédients dans ses produits de marque propre, soit 49 de plus que l’année dernière. Il s’agit notamment des colorants artificiels, de l’édulcorant aspartame et de l’exhausteur de goût glutamate monosodique (MSG).

Une étude de marché a révélé que 80 % des clients de Tesco souhaitent manger plus sainement et consommer moins de produits hautement transformés. C’est pourquoi le distributeur renforce les règles imposées à ses fabricants de produits de marque propre : ceux-ci ne peuvent désormais utiliser des additifs autorisés que s’ils sont strictement nécessaires à la sécurité alimentaire, à la qualité ou à la conservation – et uniquement en quantités aussi faibles que possible, rapporte The Grocer.

Aucune concession sur le goût ou la qualité

Tesco affirme avoir travaillé d’arrache-pied ces huit dernières années à la reformulation de ses produits, sans pour autant faire de compromis sur le goût ou la qualité. Ce faisant, la chaîne de supermarchés ne se contente pas d’éliminer les additifs, mais augmente également la teneur en nutriments « bénéfiques » de ses produits, par exemple en y ajoutant des légumes, des fruits et des fibres alimentaires.

Le distributeur affirme que 65 % de ses ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni et en République d’Irlande sont désormais considérées comme saines, tandis que les ventes de fruits et légumes ont augmenté de 10 % depuis 2022. D’autres distributeurs alimentaires britanniques prennent également des initiatives similaires. Ainsi, Marks & Spencer a lancé l’année dernière la sous-marque « Only », une gamme de produits contenant un minimum d’ingrédients.