Heineken souhaite acquérir une participation majoritaire dans la marque de hard seltzer Stëlz

Heineken souhaite transformer sa participation minoritaire dans la marque de boissons Stëlz en une participation majoritaire. Le brasseur souligne qu’une acquisition totale n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.

Diversification

En 2024, Heineken a acquis une participation minoritaire dans le fabricant de « hard seltzer », des boissons à base d’eau gazeuse, d’alcool et d’arômes de fruits. Le brasseur néerlandais souhaite désormais augmenter sa participation : une procédure d’autorisation est en cours auprès de l’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés. Les entreprises ne communiquent donc pas encore de détails sur la transaction prévue. L’ampleur de la participation que Heineken souhaite acquérir n’est donc pas connue, mais il ne s’agit pas d’un rachat total.