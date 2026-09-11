Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le Comptoir de Mathilde accélère son expansion en Flandre avec l’ouverture d’un cinquième magasin

icon
Food11 septembre, 2026

La chaîne française de chocolateries et d’épiceries fines Le Comptoir de Mathilde connaît une expansion rapide en Flandre. Son franchisé Flavourtree vient d’ouvrir à Malines son cinquième magasin en moins d’un an. Bruxelles figure également dans ses projets.

Cinq magasins en moins d’un an

Le Comptoir de Mathilde a vu le jour en Provence et compte désormais environ 150 magasins en France, proposant à la fois du chocolat et des confiseries, ainsi que des spécialités provençales telles que des tapenades, de la moutarde, des vinaigrettes et des produits d’apéritif. Le tout dernier magasin est situé sur la Bruul et, selon la responsable des opérations Véronique Dumont, il a immédiatement suscité un vif intérêt lors de son ouverture. «Il y avait même plus de monde ici que lors de notre ouverture à Anvers », a-t-elle déclaré au Gazet van Antwerpen.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail