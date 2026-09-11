Le moteur de l’innovation tourne à plein régime chez Carrefour Belgique

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Avec une offre non alimentaire renouvelée, des en-cas sains, des plats artisanaux, des saveurs issues de la cuisine du monde et diverses « offres combinées », Carrefour espère séduire les consommateurs belges cet automne.

Le non-alimentaire prend son essor

Chaque année, Carrefour Belgique renouvelle près d’un quart de son assortiment, en fonction des tendances de consommation en constante évolution. Le distributeur en a présenté un aperçu cette semaine à Bruxelles, lors de son traditionnel salon d’automne. L’accent est mis sur la commodité, la santé et le bien-être, la beauté et les soins, et bien sûr sur les tendances TikTok. Le distributeur est également attentif au comportement d’achat quelque peu schizophrénique des consommateurs qui, d’un côté, font des économies et, de l’autre, aiment dépenser de l’argent pour de petits plaisirs – un phénomène également connu sous le nom de « spaving », contraction de « spending » (dépenser ) et « saving » (économiser).

L’entreprise annonce de bonnes nouvelles en provenance des hypermarchés, qui connaissent un regain d’activité, notamment grâce aux ouvertures le dimanche et à un renouvellement radical de l’assortiment dans le rayon non-alimentaire, où les téléviseurs cèdent la place à des catégories à plus fort potentiel, comme la tendance « Kidult » (jouets pour adultes) avec des Lego et des articles de culture pop destinés aux « geeks ». De grandes attentes pèsent sur le lancement de Grand Theft Auto VI, prévu en novembre. Une nouvelle gamme de décoration rencontre également un franc succès, peut-être en partie grâce à la disparition de concurrents tels que Casa et Leen Bakker. Les hypermarchés qui ont déjà achevé leur reconversion enregistrent des chiffres d’affaires jusqu’à 5 % supérieurs à ceux des autres magasins.

En-cas sains

Dans le domaine alimentaire, Carrefour élargit encore son assortiment de cuisine du monde, notamment avec des pâtes de curry sous sa marque maison. De nombreuses nouvelles boissons, surtout non alcoolisées, font leur apparition dans les rayons, notamment de nouvelles références de kombucha aux côtés des boissons fonctionnelles et énergisantes. Parmi les différentes nouvelles saveurs de chocolat de la marque maison, on trouve également une variante « Dubaï » – mais n’arrive-t-elle pas un peu tard ? La gamme de confiseries « Sweet Switch » est quant à elle sans sucre. Carrefour souhaite par ailleurs promouvoir une « caisse saine », avec davantage de produits d’impulsion responsables.

Le distributeur lance des barres protéinées sous sa propre marque, mais aussi la nouvelle barre-snack saine Amanda (contraction de « amande » et « datte »), développée par l’animatrice radio Eva De Roo en collaboration avec Michiel Van Meervenne de Kriket. Recolt est une première : il s’agit de la première boisson à l’avoine bio composée exclusivement d’ingrédients belges. La tendance protéinée s’étend désormais également à la gamme d’aliments pour animaux de compagnie, comme on peut le constater. Tel maître, tel chien.

Repas artisanaux

Dans le rayon des plats préparés frais, qui, selon Carrefour, continue d’enregistrer une croissance à deux chiffres, une nouvelle sous-marque fait son apparition : Atelier C se positionne comme un complément artisanal haut de gamme aux plats de la marque Carrefour d’une part, et aux plats frais préparés sur place dans de nombreux magasins franchisés d’autre part. 35 références sont disponibles, comprenant des entrées, des plats principaux et des desserts, préparés par l’entreprise bruxelloise Be Food.

Carrefour est également fier d’une nouvelle gamme de produits pour le petit-déjeuner comprenant des « overnight oats », du skyr et des graines de chia, ainsi que de la gamme haut de gamme d’amuse-bouches Piko. Dans le rayon des légumes, on trouve désormais des mélanges de légumes « prêts à cuire ». Autre nouveauté : le « combo wok » : les clients choisissent un mélange de légumes, des nouilles et une sauce à un prix fixe, puis ajoutent une source de protéines de leur choix. Le même principe « pick & mix » s’applique aux salades, où l’on peut composer une salade verte avec une garniture et une vinaigrette.

Chariot intelligent

Outre ces nouveaux produits, Carrefour lance également des innovations sur d’autres fronts. Ainsi, le distributeur va tester à Waterloo les caddies intelligents de la société américaine Instacart. L’application française Pikkopay, une solution « scan & go » permettant aux clients d’éviter les files d’attente aux caisses, fera également l’objet d’un test.

De plus, Carrefour s’associe au grossiste Trendy Foods pour le lancement d’une nouvelle enseigne en Belgique : Shopeez, un concept destiné aux petits commerces de proximité « indépendants », aux magasins de nuit, aux stations-service, aux magasins de camping… Il ne s’agit pas d’une franchise, mais d’un accord de licence calqué sur le modèle français Proxi, qui compte déjà 1 500 points de vente.