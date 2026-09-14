Aldi se lance à la poursuite de Lidl en Espagne

Aldi Nord met les bouchées doubles en Espagne. Le discounter prévoit d’y ouvrir 200 magasins supplémentaires en cinq ans et affiche, pour la deuxième année consécutive, une croissance à deux chiffres à périmètre constant. Pour cet exercice, le chiffre d’affaires devrait atteindre 2,8 milliards d’euros.

Lidl reste la référence

Depuis 2019, Aldi a étendu son réseau espagnol d’environ 200 magasins, pour atteindre 508 points de vente. Au cours des cinq prochaines années, 200 autres devraient venir s’y ajouter. Le discounter atteindrait ainsi, en termes de nombre de magasins, un niveau proche de celui de son rival Lidl. Cette année, Aldi prévoit une trentaine d’ouvertures, tout comme en 2027.