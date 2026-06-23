Après la fusion entre Vivera et Le Boucher Végétarien, changement de PDG

Rutger Rozendaal prend la tête de The Vegetarian Butcher Collective. Il succède à Willem van Weede, qui a supervisé la fusion entre Vivera et Le Boucher Végétarien l’année dernière. Le nouveau directeur général aura pour mission de mener le plus grand acteur européen des substituts de viande d’origine végétale vers une nouvelle phase de croissance.

Leader du marché européen

The Vegetarian Butcher Collective se dote d’un nouveau PDG. Rutger Rozendaal, ancien PDG du Boucher Végétarien, succède à Willem van Weede. Ce dernier restera impliqué dans l’organisation en tant que conseiller jusqu’à la fin de l’année et conservera également un siège au conseil d’administration.

Ce changement intervient après une année au cours de laquelle Vivera et Le Boucher Végétarien ont été regroupés sous une même entité, au sein du groupe de viande JBS. Selon l’entreprise, cette intégration a jeté les bases d’une nouvelle phase, mettant davantage l’accent sur la croissance, l’innovation et l’expansion internationale. The Vegetarian Butcher Collective se présente désormais comme le plus grand acteur européen dans le domaine des substituts de viande à base végétale.

Les bases sont posées

Rozendaal doit désormais concrétiser la prochaine étape. Il a été étroitement impliqué dans la croissance et le développement international du Boucher Végétarien et apporte son expérience en matière de développement de marque, d’augmentation d’échelle et d’innovation dans le secteur de l’alimentation végétale. « Je suis honoré d’assumer ce rôle à un moment aussi important pour notre organisation », déclare-t-il. « Ensemble, nous avons posé des bases solides au cours de l’année écoulée. Mon objectif est de poursuivre sur cette lancée. »

Fondée en 2010, la marque Le Boucher Végétarien est, selon l’entreprise, présente dans plus de 55 000 points de vente répartis dans 45 pays. Vivera, active depuis 1990, commercialise ses composants de repas végétariens et à base de plantes dans plus de 32 000 supermarchés répartis dans 25 pays européens. Le groupe dispose de trois sites de production aux Pays-Bas.