Après une année bénéficiaire, Lunch Garden envisage à nouveau de se développer

Un an et demi après son redémarrage, Lunch Garden souhaite à nouveau se développer. La chaîne de restaurants belge clôturera l’année 2025 avec un bénéfice, poursuit le déploiement de son nouveau concept de brasserie et travaille à la mise en place d’un concept urbain.

« Un bilan en excellente santé »

Lunch Garden, qui a pris un nouveau départ début 2025 après une faillite, présente aujourd’hui des chiffres positifs et envisage même à nouveau de se développer. La chaîne a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires brut de 91,4 millions d’euros, TVA et franchises comprises. L’EBITDA s’est élevé à 3,3 millions d’euros. Ce résultat inclut toutefois 2,2 millions d’euros de charges exceptionnelles liées à la faillite et au redémarrage ; au final, le bénéfice net s’est donc élevé à environ 278 000 euros.