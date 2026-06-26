Auchan se retire complètement de la Hongrie

L’investisseur immobilier hongrois Indotek Group prend le contrôle total d’Auchan en Hongrie. Le groupe rachète les 53 % de parts restantes détenues par Auchan Retail International, portant ainsi sa participation de 47 % à 100 %.

Le drapeau Auchan continue de flotter

Une collaboration opérationnelle était déjà en place depuis fin 2024 : Indotek exerçait depuis lors les droits de gestion et le contrôle quotidien des activités hongroises. Cette acquisition n’entraîne donc que peu de changements à court terme pour les clients, les collaborateurs et les fournisseurs. Auchan Hongrie continuera d’opérer sous la bannière Auchan et conservera l’accès au réseau international du distributeur français. Des contrats à long terme garantissent l’utilisation de la marque Auchan, les gammes de produits achetées de manière centralisée, les marques de distributeur et la participation à des alliances d’achat.