Carrefour lance son assistant courses intelligent en Belgique

Les clients de Carrefour Belgique peuvent désormais faire leurs courses directement depuis ChatGPT. Le distributeur emboîte ainsi le pas à Carrefour France, qui avait lancé cette première européenne plus tôt dans l’année, en collaboration avec Mealz.ai.

Faire ses courses avec ChatGPT

En mars dernier, Carrefour a, selon ses propres dires, réalisé une première européenne en lançant un assistant d’achats intelligent qui permet aux clients de communiquer avec ChatGPT pour trouver des idées de recettes, vérifier la disponibilité d’un produit, composer un panier et choisir un mode de livraison, avant de finaliser leur commande et de payer sur Carrefour.fr.

Cet assistant arrive désormais en Belgique. Carrefour a collaboré avec Mealz.ai pour développer ce nouveau prototype. Les clients se connectent à ChatGPT et activent le plug-in. Ils peuvent ensuite l’invoquer lors de leurs conversations avec @Carrefour Belgique. L’assistant aide les clients à établir une liste de courses, à vérifier la disponibilité des produits et à passer commande.

Connecté à la carte Bonus

À quel point cet assistant est-il pratique ? Carrefour donne lui-même un exemple parlant. Imaginons : vous avez une famille de quatre personnes, dont un végétarien et un enfant intolérant au gluten, et vous souhaitez composer rapidement un menu hebdomadaire. L’assistant propose immédiatement un panier complet, prix compris. Les clients peuvent modifier la liste ; après confirmation, ils sont automatiquement redirigés vers le site web de Carrefour pour valider leur panier.

Les clients peuvent choisir de retirer leur commande en magasin via Carrefour Drive, ou de se faire livrer à domicile sous 24 heures via Carrefour Delivery. Selon leur choix, des frais de préparation et de livraison peuvent s’ajouter. Ceux-ci sont toutefois supprimés si les clients commandent pour un montant minimum ou grâce à des promotions sur les produits commandés. Pour Carrefour Delivery, le montant minimum de commande est de 60 euros.

L’assistant intelligent tient compte des préférences et des intolérances alimentaires, et les mémorise pour la prochaine fois. La connexion avec la Carrefour Bonus Card s’effectue automatiquement, afin que les clients ne passent pas à côté d’avantages ou de promotions. D’autres fonctionnalités pratiques seront ajoutées dans les semaines suivant le lancement.

Un rôle de pionnier

Avec ce lancement, Carrefour Belgique confirme son rôle de pionnier dans l’utilisation de l’IA dans le commerce de détail. Outre l’assistant intelligent, Carrefour dispose également d’un certain nombre de magasins BuyBye basés sur l’IA, situés à des emplacements stratégiques en Belgique. Cette nouvelle s’inscrit dans la stratégie globale du distributeur. Le PDG Alexandre Bompard a souligné à plusieurs reprises le rôle central de l’intelligence artificielle dans la transformation du groupe.

D’autres enseignes se sont entre-temps également lancées dans l’utilisation d’assistants via ChatGPT et d’autres agents IA : c’est le cas, par exemple, de Sephora, Gap, JD Sports et Walmart.