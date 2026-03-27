Faire ses courses via ChatGPT : comment Carrefour mise sur l’IA

Les utilisateurs français de ChatGPT ont désormais un accès direct à l’offre et aux services de Carrefour. L’IA occupe une place centrale dans le plan stratégique du distributeur, qui parle d’une première européenne.

Toucher 26 millions d’utilisateurs français de ChatGPT

Depuis jeudi, les consommateurs peuvent communiquer avec ChatGPT pour trouver des idées de recettes, vérifier la disponibilité d’un produit en rayon, composer un panier et choisir un mode de livraison, avant de finaliser leur commande et de payer sur Carrefour.fr. Pour accéder à ces services sur ChatGPT, il suffit aux utilisateurs de rechercher Carrefour dans la liste des applications sur la page d’accueil.