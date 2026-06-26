Comment Bofrost devient un vendeur en ligne « glacial »

Bofrost, leader européen de la vente à domicile de produits surgelés, a clôturé son exercice 2025/26 avec un chiffre d’affaires pratiquement stable. On observe toutefois une croissance, notamment au niveau des commandes en ligne.

En ligne ou à domicile

Au cours de l’exercice clos fin février, Bofrost a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 0,6 %, pour atteindre 1,42 milliard d’euros. La principale source de croissance ne provient pas du modèle de vente classique à domicile, mais du canal en ligne. En Allemagne, le chiffre d’affaires en ligne a augmenté de 7,8 %. Les commandes en ligne y représentent désormais 14,1 % du chiffre d’affaires total.