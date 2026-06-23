Delhaize rachète le dernier magasin Carrefour au Luxembourg

Le rideau tombe sur Carrefour au Luxembourg : Delhaize rachète également le dernier supermarché du groupe français dans le Grand-Duché, un Carrefour Express situé à Kirchberg. Pour Delhaize, il s’agit là d’une nouvelle étape dans sa récente vague d’expansion au Luxembourg.

Un marché dynamique

Le nouveau magasin Delhaize aura une superficie de 238 mètres carrés et proposera plus de 2 000 produits. Le magasin disposera également d’une boulangerie et d’un rayon de plats préparés. L’ouverture est prévue pour septembre, après la rénovation des locaux. Le magasin créera une dizaine d’emplois.