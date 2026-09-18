Des plats au four aux chips de shiitake : Delhaize mise sur la comfort food

Alors que le rayon fruits et légumes fait l’objet d’une refonte en profondeur, Delhaize a mis en avant, lors de son Food Market, un engouement pour les plats réconfortants dans différentes catégories. La marque maison haut de gamme « Taste of Inspirations » bénéficie également d’une attention accrue.

Une édition record

Avec 122 fournisseurs participants, le dernier Food Market a été le plus grand jamais organisé par Delhaize. Les commerçants ont pu y découvrir le nouveau concept du rayon fruits et légumes ainsi que les produits festifs destinés à l’importante période de fin d’année. Même si la santé reste l’une des priorités du distributeur, le goût et le raffinement ne sont bien sûr jamais loin. Comme le veut la tradition, on y trouvait de nombreuses spécialités italiennes, un assortiment de gibier renouvelé, des nouveautés en matière de nutrition sportive et un accent mis sur la praticité. Nous avons sélectionné cinq points à retenir.

1. Boissons fonctionnelles pour le matin et le soir

Selon Delhaize, les boissons fonctionnelles connaissent une croissance explosive d’environ 15 %. Les jus frais pressés à haute pression (« high pressure processing », une forme de pasteurisation à froid) conservent leurs valeurs nutritionnelles et se conservent plus longtemps (jusqu’à 40 jours). Des shots relevés au gingembre ou au piment vous permettent de commencer la journée bien réveillé et plein d’énergie. Il existe également des « shots du soir » pour terminer la journée en toute sérénité.

2. Une alimentation réconfortante sans complexes

Comment inciter les plus petits à manger davantage de légumes ? Diverses innovations visent à rendre les légumes plus attrayants pour les familles avec enfants. Cela va des « Snackers », coupés et emballés de manière pratique pour être emportés à l’école, aux frites de légumes croustillantes pour la friteuse à air chaud. Dans le rayon des plats cuisinés et des pâtes, qui a fait l’objet d’une « refonte de catégorie », apparaissent de nouveaux gratins de pâtes, des purées de légumes et des bols de purée sous marque de distributeur. Ils contiennent beaucoup de légumes, mais restent avant tout des plats réconfortants sans prise de tête. Ces deux aspects ne s’excluent pas mutuellement.

3. La « snackification » se poursuit

Les en-cas ou les repas pris sur le pouce remplacent de plus en plus souvent le repas traditionnel complet. Par ailleurs, le rayon des chips et des snacks fait peau neuve. De nouvelles références de marque maison font leur apparition en rayon, notamment une saveur très appréciée : les chips au ketchup. Un voyage de l’équipe au Japon a notamment inspiré le lancement d’une gamme surprenante de snacks croustillants à base de shiitakes séchés, ainsi que d’algues salées croustillantes. Une nouvelle gamme premium de noix grillées est commercialisée sous la marque Taste of Inspirations.

4. Taste of Inspirations prend de l’ampleur

En effet, cette marque propre haut de gamme de Delhaize semble de retour comme si elle n’était jamais partie, et ce dans des catégories variées. Avec des produits festifs très originaux, tels que des fleurs comestibles séchées pour décorer les plats et les cocktails, des chutneys originaux (au limoncello, entre autres), mais aussi des fromages, des noix et d’autres snacks. Auparavant, le distributeur avait déjà lancé un assortiment haut de gamme d’huiles d’olive, par exemple.

5. Le supermarché devient boulangerie

« Devenez le meilleur boulanger de votre quartier », proclamait avec emphase le rayon boulangerie. Pas de surprise : pour Delhaize, la boulangerie est et reste une catégorie incontournable. La chaîne souhaite se démarquer grâce à une offre sans cesse élargie de variétés de pains frais, de petits pains et de pâtisseries, ou encore grâce aux desserts frais haut de gamme de l’Atelier Cécile, par exemple. La comfort food, en effet.