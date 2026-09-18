Picnic étend son service de livraison de repas à l’Allemagne

Le supermarché en ligne Picnic lancera son service de plats préparés sur le marché allemand en 2027, après une phase de test aux Pays-Bas. Le programme de fidélité Picnic Family s’étendra également à l’Allemagne.

Une solution pour les familles

À partir de l’année prochaine, Picnic livrera à ses clients allemands non seulement leurs courses hebdomadaires, mais aussi des plats fraîchement préparés. Le service «Picnic Kookt» (« Picnic Cuisine »), que le détaillant lance désormais dans tout les Pays-Bas après une phase de test, va bientôt franchir la frontière. «Nous avons lancé ce service il y a deux semaines et déjà, environ 10 % des paniers d’achat contiennent nos plats. C’est la meilleure solution pour les familles», déclare Michiel Muller, PDG et cofondateur de Picnic, dans un entretien accordé au magazine professionnel allemand Lebensmittel Zeitung. Une équipe de 25 cuisiniers à Amsterdam prépare chaque matin les repas que les clients ont commandés via l’application. Le détaillant souhaite dans un premier temps déployer ce concept sur son marché national, puis en Allemagne en 2027.