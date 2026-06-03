Picnic se lance dans la livraison de repas aux Pays-Bas : « Un marché de 4 milliards »

Aux Pays-Bas, Picnic fait son entrée sur le marché des plats préparés avec son nouveau service « Picnic Kookt ». Le supermarché en ligne revendique des prix plus bas et une meilleure qualité que les services de livraison de repas tels qu’Uber Eats ou Takeaway.

Forte demande

Picnic a déjà testé ce service de repas en avril et mai dans certaines parties de Haarlem, Amsterdam, Utrecht et Eindhoven. Ces tests ont montré que la demande était forte. C’est pourquoi le détaillant accélère désormais le déploiement du service dans la Randstad et le sud des Pays-Bas. D’ici quelques mois, le déploiement devrait être achevé dans tout le pays et les 1,5 million de clients de Picnic pourront commander ces repas.

Les repas fraîchement préparés sont cuisinés dans la cuisine de Picnic, avec beaucoup de légumes et principalement des produits locaux et biologiques, sans additifs inutiles. Les clients ont actuellement le choix entre une vingtaine de plats, dont des repas tels que le rendang, le poulet teriyaki, le poulet au beurre et les lasagnes, pour environ dix euros par personne. Ils sont livrés gratuitement à domicile avec les courses quotidiennes.

Des consommateurs plus exigeants

Le potentiel est considérable : en 2024, les services de livraison, associés aux restaurants proposant la livraison à domicile et aux plats préparés vendus en supermarché, devraient générer un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros aux Pays-Bas. Le supermarché en ligne voit des opportunités dans la concurrence avec les services de livraison de repas : ces dernières années, leurs prix ont fortement augmenté, tandis que les consommateurs sont devenus plus exigeants en matière de prix et de qualité. Les repas commandés via Uber Eats ou Takeaway coûtent facilement vingt euros par personne, alors qu’ils sont souvent très transformés.

« Avec Picnic Kookt, nous rendons les plats fraîchement préparés aussi faciles à commander que n’importe quel autre repas. Il suffit de choisir le nombre de personnes pour lesquelles vous souhaitez commander, vous bénéficiez d’une livraison gratuite à domicile et, les jours de grande affluence, vous avez chez vous un bon repas qui plaira à toute la famille », explique Michiel Muller, cofondateur de Picnic. Le supermarché en ligne élargit ainsi sans cesse son offre de services. En effet, Picnic ne se contente pas de livrer les courses, mais récupère également les capsules Nespresso, les bouteilles consignées et les canettes, et grâce à sa collaboration avec PostNL et DHL, les clients peuvent renvoyer leurs colis.