Comment Delhaize souhaite inciter les Belges à consommer davantage de fruits et légumes

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Delhaize réorganise son rayon fruits et légumes et renouvelle son assortiment afin d’aider les consommateurs à faire des choix plus sains. Seuls 7 % des Belges consomment la quantité recommandée de légumes, et seuls 10 % consomment suffisamment de fruits.

« Nous ne sommes pas la police alimentaire »

Lors du Delhaize Food Market, le salon d’automne traditionnel organisé cette semaine par le distributeur à l’intention de ses commerçants affiliés, le rayon fruits et légumes a occupé le devant de la scène. Delhaize souhaite s’imposer comme la référence dans cette catégorie. L’enjeu de santé publique est de taille : alors que le Conseil supérieur de la santé recommande aux adultes de consommer quotidiennement 300 grammes de légumes et 250 grammes de fruits, la dernière enquête nationale sur la consommation alimentaire menée par Sciensano révèle que seuls 7 % des Belges consomment la quantité recommandée de légumes et 10 % une quantité suffisante de fruits.

Que peut faire Delhaize pour remédier à cela ? « Nous ne sommes pas la police alimentaire, nous n’allons pas dire aux gens ce qu’ils doivent manger », déclare Géraldine Pieters, directrice de la catégorie fruits et légumes chez Delhaize. « Mais nous pouvons les aider et les encourager. Les gens nous disent qu’ils n’ont pas le temps, qu’ils manquent d’inspiration ou qu’ils trouvent les fruits et légumes trop chers. » C’est pourquoi Delhaize souhaite rendre le choix des fruits et légumes aussi simple, attrayant, frais et abordable que possible.

Une approche orientée marché dans les magasins

Il s’agit en tout cas d’une catégorie importante pour la chaîne de supermarchés, qui propose plus de 750 références de fruits et légumes et en vend 223 000 tonnes par an. Delhaize modernise l’expérience d’achat en magasin, avec un nouveau mobilier, une offre plus large en vrac, un accent mis sur la fraîcheur, les saisons, les couleurs et une ambiance de marché plus marquée. Les systèmes de brumisation aident à conserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes tout en contribuant à l’aspect frais et vivant du rayon. Le nouveau concept a déjà été testé dans le supermarché d’Alsemberg et dans les magasins de proximité Proxy Delhaize d’Ixelles et de Rijhove (Gand). Il en ressort que l’investissement sera rentabilisé en deux ans.

Parallèlement, Delhaize mise sur l’innovation, en collaboration avec des producteurs belges. Un bel exemple en est « Bloss », une nouvelle variété de pomme au goût frais, à la texture croquante et à l’aspect attrayant, qui sera bientôt disponible en exclusivité chez le détaillant. Par ailleurs, la chaîne propose davantage d’en-cas sains, allant des portions de fruits prêtes à consommer aux fruits et légumes coupés, en passant par les jus frais et une gamme de plus en plus étendue de paniers de produits frais. Nous avons notamment pu découvrir et déguster de nouveaux mélanges de salades, une gamme croissante de « snacks » (des fruits et légumes préemballés et coupés en morceaux, pratiques pour les enfants) ou encore des frites de légumes assaisonnées et des rondelles de carottes, faciles à préparer à l’airfryer ou au four.

L’accessibilité financière reste également un levier important. De plus en plus de produits « P’tits Lions » font leur apparition dans l’assortiment de fruits et légumes. Par ailleurs, tous les clients SuperPlus bénéficient automatiquement d’une réduction de 10 % sur les fruits et légumes classés Nutri-Score A et B, ainsi que sur les produits végétaux de la marque maison. Des enquêtes récentes montrent que cette approche répond aux attentes des clients : 60 % des clients SuperPlus indiquent que ce programme les aide à mener une vie plus saine.