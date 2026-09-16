Le groupe agroalimentaire Hain Celestial trouve un repreneur pour sa branche européenne

Le groupe américain Hain Celestial, propriétaire de marques bio et végétales telles que Lima, Rice Dream, Natumi ou Ella’s Kitchen, cède ses activités européennes au groupe d’investissement Aurelius.

Un nom bien connu

Le groupe américain, qui souhaite réduire son endettement, était depuis quelque temps à la recherche d’un acquéreur. Il l’a désormais trouvé : Aurelius déboursera 323 millions de dollars (280 millions d’euros) pour la branche européenne, qui exerce ses activités au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Allemagne et en Belgique.

Hain Celestial est notamment propriétaire de la marque bio Lima en Belgique, du fabricant de boissons végétales Natumi en Allemagne, de la marque autrichienne Joya, de la marque irlandaise Cully & Sully ainsi que de marques britanniques telles que Linda McCartney Foods, New Covent Garden et la marque bio d’aliments pour bébés et enfants Ella’s Kitchen.

L’acquéreur n’est pas un inconnu dans le secteur de la grande distribution : Aurelius a racheté en 2023 la chaîne de cosmétiques The Body Shop (qu’elle a toutefois rapidement revendue) et a également été pressenti au début de cette année comme repreneur potentiel des activités belges de Carrefour – une vente qui n’est désormais plus d’actualité.