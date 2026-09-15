Lidl met en circulation son premier camion autonome « à l’aveugle » sur les routes allemandes

En Allemagne, Lidl utilise un camion électrique autonome sans cabine pour l’approvisionnement d’un magasin. Ce camion circule sans conducteur ni opérateur de sécurité à bord et a été le premier de ce type à obtenir une autorisation de l’autorité allemande des transports.

Un opérateur suit (pour l’instant) le véhicule

Le camion autonome circule en Hesse entre le centre de distribution de Lidl à Edermünde, près de Kassel, et un magasin situé à proximité. Le véhicule opère dans une zone délimitée et, dans des conditions prédéfinies, il peut rouler de manière entièrement autonome.