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Écrit par Pauline Neerman
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Lidl met en circulation son premier camion autonome « à l’aveugle » sur les routes allemandes

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Food15 septembre, 2026

En Allemagne, Lidl utilise un camion électrique autonome sans cabine pour l’approvisionnement d’un magasin. Ce camion circule sans conducteur ni opérateur de sécurité à bord et a été le premier de ce type à obtenir une autorisation de l’autorité allemande des transports.

Un opérateur suit (pour l’instant) le véhicule

Le camion autonome circule en Hesse entre le centre de distribution de Lidl à Edermünde, près de Kassel, et un magasin situé à proximité. Le véhicule opère dans une zone délimitée et, dans des conditions prédéfinies, il peut rouler de manière entièrement autonome.

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