[En images] Avec Intermarché Express, les Mousquetaires lancent leur offensive urbaine à Bruxelles





















Mohamed Boukamir

C’est au cœur de Bruxelles qu’ouvre aujourd’hui le premier magasin belge d’Intermarché Express, le concept de supermarché urbain du Groupement Mousquetaires. Ce nouveau format entend se démarquer grâce à des plats préparés sur place et à des prix bas.

Priorité à la fraîcheur et à la commodité

Ne vous fiez pas à son nom : Intermarché Express n’est pas un concept de supérette compacte, mais bien un supermarché urbain d’envergure. Il est d’ailleurs à noter que l’enseigne ne comporte pas (encore) le logo « Express » dans ce premier magasin, qui fait office de laboratoire pour ce nouveau concept, qui s’inspire certes largement du modèle français (dont il existe désormais quelque 200 succursales), mais qui met également clairement l’accent sur des spécificités locales.

Situé sur l’emplacement d’un ancien Mestdagh, sous le centre commercial The Mint et à côté de la station de métro De Brouckère, ce magasin urbain s’étend sur pas moins de 1 000 m², même si le distributeur vise plutôt des surfaces d’environ 800 m² pour ses prochains emplacements. Grâce à un agencement bien pensé, il offre néanmoins suffisamment d’espace pour accueillir environ 15 000 à 16 000 références produits. Dès l’entrée, l’accent mis sur les produits frais et la restauration rapide est on ne peut plus clair, avec le rayon « En Cuisine ! » qui propose des produits préparés sur place, tels que des sandwichs, des salades, des wraps et des panuozzos, mais aussi des pizzas et des plats de traiteur.

Le panier moyen augmente

Les clients pressés – et ils sont nombreux dans ce magasin très fréquenté – peuvent s’approvisionner dès l’entrée en produits frais et prêts à consommer, puis passer directement en caisse aux caisses rapides. Ce magasin doit pouvoir faire face aux pics de fréquentation au rythme du trafic du métro. À l’arrière se trouvent les rayons plus classiques du supermarché : produits d’épicerie, soins personnels, produits ménagers et boissons.

Outre la commodité, Intermarché Express mise également sur un positionnement tarifaire agressif. Le magasin souhaite être le moins cher de sa zone. « Bien que nous ayons baissé les prix, nous avons déjà constaté une hausse du panier moyen ces derniers temps. Mais nous allons encore mener de nombreux tests ici », explique Arnaud Meyrant, directeur général d’Intermarché Belgique, que nous avons rencontré lundi soir lors de la réception d’inauguration. Les initiatives couronnées de succès seront donc reprises dans les autres magasins Intermarché.

Renforcer sa présence en ville

Cet Intermarché Express est géré par Mohamed Boukamir, un détaillant expérimenté qui, après être passé par Delhaize et Mestdagh, s’est lancé dans l’entrepreneuriat, notamment avec des magasins à Uccle et à Saint-Gilles. C’est lui qui prend la tête du développement de ce nouveau concept de magasin.

Intermarché avait déjà fait part de ses ambitions pour cette enseigne : une vingtaine de magasins dans les 19 communes bruxelloises et les grandes agglomérations wallonnes d’ici 2030. Plusieurs emplacements sont à l’étude pour l’année prochaine. Avec Intermarché Express, les Mousquetaires souhaitent avant tout renforcer leur présence dans les centres-villes. Ce n’est que depuis le rachat de Mestdagh que le distributeur est présent à Bruxelles, avec huit magasins. Il reste donc encore du travail à faire en matière de notoriété de la marque dans la capitale, tant auprès des consommateurs que des adhérents potentiels.