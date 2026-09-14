Vandemoortele mise sur une amélioration après un premier semestre difficile

Dans un contexte de marché difficile, le chiffre d’affaires et les bénéfices du groupe agroalimentaire belge Vandemoortele sont sous pression. Pourtant, l’entreprise, qui réduit ses coûts et investit dans l’efficacité, qualifie ses résultats semestriels de « résilients ».

Baisse de la confiance des consommateurs

Au cours du premier semestre 2026, Vandemoortele a vu son chiffre d’affaires reculer de 3,8 % pour s’établir à un peu plus d’un milliard d’euros. L’EBITDA ajusté a reculé de 6,6 % pour s’établir à 116,5 millions d’euros, contre 124,7 millions un an plus tôt. Cette baisse est principalement imputable aux coûts liés aux acquisitions : sans tenir compte de ces coûts spécifiques, l’EBITDA ajusté est resté stable par rapport à 2025, précise l’entreprise. Le résultat net a reculé de 41 % pour s’établir à 10 millions d’euros.