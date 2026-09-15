Les magasins Carrefour en Roumanie se verront attribuer un nouveau nom, qui sonne familier

Les quelque 500 magasins Carrefour en Roumanie, rachetés en début d’année par la société locale Pavăl Holding, se verront tous dotés, à partir de l’année prochaine, d’une toute nouvelle identité, sous le nom de Korra, qui sonne quelque peu familier.

La marque Carrefour disparaît après 25 ans

Une vaste opération de restructuration est prévue pour les 478 magasins Carrefour en Roumanie, désormais détenus par Pavăl Holding, également propriétaire de la chaîne locale de bricolage Dedeman. À partir de l’année prochaine, ces magasins adopteront en effet le nouveau nom de Korra, ainsi qu’une nouvelle identité visuelle. Ce changement de nom s’applique à tous les formats de magasins, des grands hypermarchés aux petits commerces de proximité. La marque Carrefour disparaîtra ainsi du marché roumain après 25 ans de présence, rapporte le portail d’information roumain Profit.ro.