Flora, propriétaire de Becel, à vendre pour 7 milliards d’euros

Le fonds d’investissement KKR met en vente Flora Food Group, la société derrière d’anciennes marques de margarine d’Unilever telles que Becel, Bertolli, Blue Band et Violife. Une transaction pourrait rapporter 7 milliards d’euros.

Intérêt des investisseurs

KKR avait racheté Flora Food Group, alors encore connu sous le nom d’Upfield, à Unilever en 2018 pour 6,8 milliards d’euros. En 2024, la société a été rebaptisée Flora Food Group, avec pour ambition de devenir le plus grand producteur mondial d’aliments d’origine végétale. Le propriétaire a toutefois dû revoir ses ambitions à la baisse après que les ventes de substituts végétaux aux produits laitiers ont reculé, en raison de l’évolution des comportements des consommateurs. La société a encore annoncé le mois dernier une légère baisse de son chiffre d’affaires au premier semestre.

En avril de cette année, le Financial Times avait déjà indiqué que KKR travaillait, en collaboration avec des banquiers d’affaires, à une éventuelle cession du groupe agroalimentaire, afin de dégager des capitaux pour d’autres investissements. Ce projet semble se concrétiser de plus en plus : selon Sky News, le fonds d’investissement lancerait une vente aux enchères dans les semaines à venir, qui devrait rapporter 7 milliards d’euros. Plusieurs fonds d’investissement auraient manifesté leur intérêt.