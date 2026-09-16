Royal Swinkels transfère les activités de mise en bouteille de la brasserie Palm aux Pays-Bas

Sur un marché de la bière sous pression, le groupe brassicole Royal Swinkels souhaite exploiter plus efficacement ses capacités de production disponibles. C’est pourquoi les lignes d’embouteillage et de mise en fût de la brasserie Palm, situées à Steenhuffel, sont transférées aux Pays-Bas.

Libérer des moyens pour investir

Palm NV a annoncé aujourd’hui au comité d’entreprise son intention de transférer progressivement les activités d’embouteillage de Steenhuffel vers des lignes d’embouteillage existantes au sein du groupe. Les activités de brassage seront maintenues. La ligne de production de canettes, le centre de distribution, les activités commerciales de Swinkels Belgium et les activités chez Rodenbach à Roulers restent également inchangées. C’est ce qu’annonce Royal Swinkels, également propriétaire de marques de bière telles que Bavaria, Cornet et La Trappe, dans un communiqué de presse.

Selon ses propres déclarations, Royal Swinkels souhaite utiliser plus efficacement la capacité de production disponible au sein du groupe et libérer des ressources pour de futurs investissements dans des marques belges et des segments en croissance. Plusieurs lignes d’embouteillage approchent de la fin de leur durée de vie économique. Cette décision pourrait entraîner un licenciement collectif de 33 salariés sur un effectif total de 147 personnes. À cet égard, l’entreprise a lancé mercredi la procédure légale d’information et de consultation auprès des représentants du personnel.