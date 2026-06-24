[En Images] Jumbo ouvre à Leeuw-Saint-Pierre avec sa propre boucherie et un rayon champagne

Jumbo a ouvert à Leeuw-Saint-Pierre son 47e supermarché en Belgique. Ce nouveau magasin, deuxième établissement de la chaîne dans le Brabant flamand, met fortement l’accent sur l’expérience des produits frais, les fournisseurs locaux et la touche personnelle apportée par les entrepreneurs.

Une boucherie comme pôle d’attraction

La chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo poursuit son expansion en Flandre. Mercredi, les entrepreneurs Remko Wouters et Jonathan De Coster ont inauguré un nouveau magasin sur la Bergensesteenweg à Leeuw-Saint-Pierre. Jumbo compte désormais 47 magasins en Belgique, près de sept ans après l’ouverture de son premier point de vente belge à Pelt en 2019.

Le magasin s’étend sur 2 500 mètres carrés et propose 18 000 produits. À Leeuw-Saint-Pierre, Jumbo souhaite se démarquer non seulement par sa taille, mais surtout par sa spécialisation dans les produits frais. Au cœur du magasin se trouve une boucherie interne, où les entrepreneurs travaillent exclusivement avec de la viande de vache. Les animaux proviennent d’un partenariat entre l’éleveur et le client qui, selon Jumbo, remonte à quatre générations.

Du champagne signé par les entrepreneurs

Le magasin dispose également de sa propre cuisine de produits frais proposant des pizzas et des sushis. « Nous voulons surprendre nos clients par la fraîcheur, le savoir-faire et des produits qui ont une histoire. Notre boucherie-charcuterie et notre sélection personnelle de champagnes en sont le meilleur exemple », expliquent Remko Wouters et Jonathan De Coster.

Pour le rayon champagne, Wouters et De Coster ont eux-mêmes composé la sélection, animés par leur passion commune pour les bulles. L’assortiment acquiert ainsi un caractère plus personnel que dans un rayon de supermarché classique. Jumbo utilise cette sélection comme deuxième point d’attraction dans le magasin, aux côtés de la boucherie et des préparations fraîches. Le rayon traiteur, le rayon fromages et la boulangerie, avec ses pistolets et ses baguettes tout juste sortis du four, doivent renforcer encore davantage l’image du magasin en tant que destination.

Fournisseurs locaux

Jumbo Sint-Pieters-Leeuw collabore également avec divers fournisseurs locaux et belges. Le magasin s’approvisionne notamment en produits fins, chocolats et liqueurs chez De Klok, en bières artisanales chez Brussels Beer Project, en vins chez Kaapwijn de Leeuw et en boissons chez Varesa. Jumbo s’inscrit ainsi dans une approche que la chaîne utilise souvent en Belgique : combiner une formule néerlandaise avec un ancrage local.

« Avec ce nouveau magasin, nous réunissons tout ce qui fait l’essence même de Jumbo : des partenariats locaux solides et une offre variée de produits frais. Nous souhaitons ainsi continuer à inspirer nos clients à chaque visite dans nos magasins », explique Anrico Maat, directeur de Jumbo Supermarchés Belgique.

Ce concept s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les supermarchés rendre leurs magasins plus locaux et plus spécialisés. Face à la forte pression sur les prix dans le secteur, les chaînes cherchent des moyens de retenir plus longtemps les clients en magasin et de se démarquer davantage des discounters, des commerces de proximité et des plateformes d’achats en ligne.

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