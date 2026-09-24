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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Enquête sur une fraude sociale dans deux supermarchés Delhaize

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Food24 septembre, 2026
Shutterstock.com

La justice enquête sur une éventuelle fraude sociale dans deux supermarchés Delhaize qui font appel à du personnel étranger pour réapprovisionner les rayons et nettoyer les magasins. Les magasins concernés ne font pour l’instant l’objet d’aucune mise en examen.

Sous-traitants

L’enquête, qui en est encore à ses débuts, porte sur un supermarché Delhaize à Bruxelles et un autre dans la province d’Anvers, rapporte le journal économique L’Echo. Elle fait suite à des contrôles effectués par l’Office national de sécurité sociale, qui a constaté dans l’un des magasins la présence de travailleurs étrangers réapprovisionnant les rayons la nuit, tandis que dans l’autre, il s’agissait de personnel de nettoyage.

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