Ahold Delhaize, Lidl et Biedronka voudraient racheter les magasins Tesco d’Europe centrale

Alors que Tesco souhaite quitter le continent pour se concentrer sur son marché national, les parties intéressées se bousculent pour reprendre les activités du leader britannique en Europe centrale.

D’autres candidats pourraient se manifester

Début juillet, Tesco a annoncé qu’il envisageait de céder ses activités en Europe centrale afin de se concentrer sur ses activités principales au Royaume-Uni et en Irlande. Il s’agit au total de 561 supermarchés en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie, qui génèrent ensemble un chiffre d’affaires de 4,49 milliards de livres sterling (5,26 milliards d’euros). Au cours de l’exercice 2025-2026, cette division a contribué à hauteur d’environ 4 % au bénéfice consolidé du distributeur britannique.