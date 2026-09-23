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Écrit par Pauline Neerman
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Les canettes permettent à Gimber de sortir du rouge

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Food23 septembre, 2026

Après quelques années difficiles, Gimber a retrouvé le chemin de la rentabilité. La marque belge de boissons au gingembre a réduit ses coûts et s’est recentrée sur les marchés d’exportation, tandis que les canettes et les nouvelles saveurs stimulent la croissance.

Moins d’exportations, des coûts réduits

L’année dernière, Gimber a enregistré un bénéfice d’exploitation avant amortissements de 2 millions d’euros et a également clôturé l’exercice sur un résultat net positif. Le chiffre d’affaires a progressé de 14,5 % pour atteindre 21,7 millions d’euros, a indiqué l’entreprise au journal De Tijd. La marque de boissons au gingembre renverse ainsi la tendance après plusieurs années déficitaires.

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