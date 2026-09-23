Carrefour Belgique lance la quatrième édition de Scanmania : un kilo d’or à gagner

Jusqu’au 28 octobre inclus, Carrefour Belgique organise à nouveau sa grande campagne promotionnelle « Scanmania ». Cela signifie non seulement de nombreuses réductions et des milliers de produits gratuits, mais aussi la possibilité de gagner un lingot d’or.

Modification du déroulement du jeu-concours

Pour Carrefour, « Scanmania », la campagne promotionnelle lancée pour la première fois en octobre 2023, est la plus grande opération commerciale de l’année. Grâce à des tickets à gratter remis pour chaque tranche de 20 euros d’achats chez Carrefour Hypermarché et Carrefour Market, ou de 10 euros chez Carrefour Express et en ligne, les clients peuvent gagner des produits gratuits de grandes marques, des bons de réduction et des bons promotionnels. Les clients peuvent choisir parmi trois canaux pour valider et scanner leurs tickets virtuels : l’application mobile et le site web de Carrefour Belgique, ou les bornes interactives situées dans les magasins. Afin d’aider les clients moins à l’aise avec le numérique, Carrefour propose des ateliers « Coup 2 pouce ».

Ce n’est pas la première fois que les clients peuvent remporter de l’or. Scanmania a toutefois modifié le déroulement du jeu cette année. Chaque jour, les clients peuvent deviner la valeur du « Caddy du jour ». Celui qui s’en approche le plus remporte un « Ticket d’or » qui donne accès à la grande finale le 3 novembre 2026 à la Lotto Arena d’Anvers. 35 finalistes s’y affronteront pour remporter un lingot d’or d’un kilo, d’une valeur de plus de 120 000 euros. Les deuxième et troisième places recevront un lingot d’or de 25 grammes, d’une valeur d’environ 3 000 euros.

Le détaillant part également en tournée avec un roadshow : un conteneur doré sillonne le pays, avec à l’intérieur de sa remorque un parcours de Laser Game. Cela permet aux participants de remporter encore plus de cadeaux.