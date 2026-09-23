AB InBev ravit la Ligue des Champions à Heineken après 33 ans

Après plus de trois décennies, Heineken doit céder la place à Stella Artois en Ligue des Champions. Pour AB InBev, cet accord s’inscrit dans la stratégie visant à associer plus étroitement ses plus grandes marques à des plateformes médiatiques mondiales et à des événements sportifs. Le brasseur est « en bonne voie », a déclaré le PDG Michel Doukeris lors de la journée des investisseurs.

Un coût nettement plus élevé

AB InBev a conclu l’accord avec l’Union européenne de football (UEFA) à la fin de l’année dernière. Selon le site sportif The Athletic, le brasseur paierait environ 200 millions d’euros par an pour ces droits. Heineken paierait quant à lui environ 120 millions d’euros par an pour son contrat de sponsoring actuel. David Beckham, ambassadeur de Stella Artois, a annoncé ce changement mardi lors de la journée des investisseurs d’AB InBev.