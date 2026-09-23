Aldi modifie son folder suite à une plainte de la princesse Delphine : « Une reproduction n’est pas de l’art »

L’annonce d’Aldi, selon laquelle les clients pourraient acheter samedi dans les magasins belges une « œuvre exclusive » de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg au prix de 24,99 euros, a été modifiée dans le folder en ligne : il s’agit d’une reproduction, et non d’une œuvre d’art.

« Je ne vends pas mes œuvres d’art chez Aldi »

« L’art abordable pour tous. Vous souhaitez acquérir une œuvre exclusive de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg ? Rendez-vous vite chez Aldi le samedi 26 septembre ». C’est ce qu’on pouvait lire dans le prospectus papier d’Aldi cette semaine, et c’était également le cas en ligne, mais ce prospectus en ligne a entre-temps été modifié à la demande de l’artiste : la référence à l’art a été supprimée, et on peut désormais y lire « Vous souhaitez acquérir une reproduction exclusive d’un fresque mural de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg. »

Dans un post sur Instagram, la princesse avait fait part de son indignation : « Je ne vends pas mes œuvres d’art chez Aldi ». Il s’agit de reproductions encadrées d’une fresque murale située à Gand, qui sera dévoilée mercredi. Elles ne sont ni signées ni numérotées, précise-t-elle. Les reproductions seront bel et bien en vente dans les magasins samedi. Tout ce tapage risque presque de faire passer au second plan la bonne cause de cette initiative : la campagne de Warme William en faveur de la santé mentale des jeunes.