Lidl déploie désormais son service Scan & Go en France

Après la Belgique et l’Allemagne, c’est désormais au tour de la France de bénéficier de la fonction « Scan & Go » dans l’application Lidl Plus. Les clients peuvent y scanner leurs achats avec leur smartphone, puis les régler à une caisse dédiée. Lidl met ce service en place dès l’ouverture de chaque nouveau magasin.

Pas de scanners dédiés

Lidl a déjà activé Scan & Go dans quarante magasins français. La France emboîte ainsi le pas à l’Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à la Belgique. En Belgique, Lidl prévoit d’étendre Scan & Go cette année à une trentaine de magasins équipés de caisses en libre-service.

Les clients lancent Scan & Go à l’aide d’un code QR situé à l’entrée, puis scannent eux-mêmes les codes-barres de leurs produits. L’application calcule le montant total au fur et à mesure des achats et affiche également les promotions. Pour les fruits et légumes, Lidl utilise en France des balances intelligentes qui reconnaissent automatiquement les produits.

Lidl opte ainsi directement pour le scan en libre-service via le smartphone et fait l’impasse sur les scanners manuels dédiés. Selon le distributeur, cela permet de réduire les coûts d’équipement et de maintenance. « Il n’y a aucune interruption dans le parcours d’achat: le client n’a pas besoin de télécharger une nouvelle application ni de créer un autre compte. Le passage du scan des produits en magasin au paiement en caisse se fait naturellement, sans étape fastidieuse ou complexe qui perturbe le rythme habituel des achats », explique John Paul Scally, ancien PDG de Lidl France, à Linéaires.