[Filet Pur] Brouillard

Signe des temps : dans les stratégies de séduction mises en œuvre par nos chaînes de supermarchés, les panais et les poivrons prennent de plus en plus le pas sur le sauvignon blanc ou la syrah. Mais d’où vient donc cette âcre odeur de transpiration dans les rayons ? Filet Pur mène l’enquête.

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Revenons d’abord au début de la semaine, quand un journaliste zélé a tendu son micro à un porte-parole dans un supermarché urbain récemment rénové au niveau -1 du centre commercial The Mint, au cœur de notre si mal gérée mais pourtant toujours magnifique capitale.