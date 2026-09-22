Aldi Belgique fait à nouveau sensation avec l’art : 24,99 euros pour une œuvre de la princesse Delphine

Ce n’est pas la première fois qu’Aldi propose en Belgique une œuvre d’art exclusive à petit prix : samedi, les clients pourront se procurer une reproduction de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg.

Un exemplaire par client

Demain, mercredi, Aldi et Delphine de Saxe-Cobourg dévoileront une nouvelle fresque murale dans la Kortedagsteeg à Gand. Le détaillant garde encore secret l’aspect exact de cette œuvre, intitulée « Warme William » : l’image figurant sur la photo du prospectus a été volontairement floutée. Samedi, des reproductions de l’œuvre seront disponibles dans les magasins Aldi de Belgique, au prix modique de 24,99 euros. Chaque client pourra en emporter une seule au maximum. Cette opération vise à attirer l’attention sur une bonne cause en faveur des jeunes.

Ce n’est pas la première fois qu’Aldi Belgique organise une opération autour de l’art. Le 7 décembre 2024, le discounter avait vendu une œuvre du célèbre artiste belge Koen Vanmechelen, également au prix de 24,99 euros. En 2005, la chaîne avait déjà fait sensation avec une série de douze œuvres d’art réalisées par six artistes belges, vendues à l’époque à 12,99 euros.