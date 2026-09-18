Poutine nationalise les activités russes de Nestlé et d’Auchan

La Russie place les activités locales de Nestlé, Auchan et Lemana Pro, l’ancienne société Leroy Merlin, sur le marché russe sous sa propre gestion, soi-disant « temporaire ». Une fois de plus, plusieurs grandes entreprises occidentales perdent ainsi le contrôle effectif de leurs actifs russes.

Vers L.E.V. Management

Le président Vladimir Poutine a signé jeudi un décret transférant les actifs concernés à la société russe L.E.V. Management. Il s’agit notamment des participations russes du géant suisse de l’alimentation Nestlé, du groupe français de supermarchés Auchan et de Lemana Pro.