Action s’implante en Slovénie

Vendredi, la chaîne néerlandaise de magasins discount non alimentaires Action a ouvert son premier magasin en Slovénie. Il s’agit déjà du seizième marché pour ce détaillant en pleine expansion. La Bulgarie suivra prochainement.

Un fort potentiel

Le potentiel de croissance d’Action en Europe est loin d’avoir atteint ses limites. Vendredi 18 septembre, le discounter a ouvert un premier magasin sur son seizième marché, la Slovénie. Celui-ci est situé à Velenje, à environ 75 km au nord-est de la capitale, Ljubljana. Dans moins de deux semaines, un deuxième magasin ouvrira ses portes à Maribor.

Plus tôt cette année, le PDG Hajir Hajji a déclaré que, malgré un léger ralentissement de la croissance d’Action en Europe, il restait de la place pour environ 4 650 magasins supplémentaires. Plus tard cet automne, la chaîne fera également son entrée en Bulgarie. Parallèlement, Action prépare son entrée sur le marché américain : fin 2027 ou début 2028, l’entreprise prévoit d’ouvrir son premier magasin dans le sud-est des États-Unis. L’objectif est d’y compter déjà 100 magasins d’ici fin 2030.