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Écrit par Pauline Neerman
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Amazon Benelux à la recherche d’un nouveau responsable suite au départ d’Eva Faict

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Général18 septembre, 2026

Eva Faict quitte Amazon après onze ans au sein de l’entreprise. La directrice nationale pour la Belgique et les Pays-Bas, qui a participé à la création d’Amazon.com.be, opte pour un nouveau poste en dehors de cette entreprise de commerce en ligne.

Débuts en Belgique

« Après onze années fantastiques, je quitte Amazon. Cette décision n’a pas été facile à prendre. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler chez Amazon et ces onze années représentent une part importante de ma carrière et de ma vie », a déclaré Eva Faict en annonçant son départ sur LinkedIn. Amazon dévoilera ultérieurement le nom de la personne qui lui succédera à la tête des activités en Belgique et aux Pays-Bas.

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