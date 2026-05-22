Action n’a pas encore atteint ses limites : un potentiel pour des milliers de nouveaux magasins

Les résultats trimestriels quelque peu décevants récemment publiés par Action soulèvent des questions quant au potentiel de ce détaillant à bas prix, mais la PDG Hajir Hajji n’a aucun doute : des milliers de magasins supplémentaires peuvent encore voir le jour.

Des questions sur la croissance

Le rythme s’est quelque peu ralenti chez Action au cours du dernier trimestre : la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant n’a atteint que 3,6 %, soit moins de la moitié de celle enregistrée au cours de la même période l’année dernière. La situation est particulièrement difficile en France et en Allemagne. Le rythme d’expansion semblait également marquer le pas, puisque la chaîne n’a ouvert « que » 33 magasins au cours des trois premiers mois de l’année, alors que l’objectif pour l’ensemble de l’année avait été fixé à au moins 400 magasins supplémentaires en Europe. Il y a donc un retard à rattraper.