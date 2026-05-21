Aldi et Blokker sollicitent les conseils de leurs clients pour trouver de nouveaux emplacements

Au Royaume-Uni, Aldi invite ses clients à donner leur avis sur l’emplacement de ses nouveaux magasins, dans la perspective de l’ouverture de 124 nouveaux points de vente. Aux Pays-Bas, la chaîne d’articles ménagers Blokker fait de même : les personnes qui soumettent des suggestions peuvent même gagner un bon d’achat.

Une récompense en perspective

Au Royaume-Uni, Aldi fait appel à ses clients pour l’aider à réfléchir aux emplacements des prochaines ouvertures de magasins. Le discounter souhaite ouvrir 124 nouveaux points de vente afin d’étendre son réseau britannique à plus de 1 500 emplacements.

« Nous savons à quel point il est important que les gens aient accès à une alimentation abordable et de qualité à proximité de chez eux. C’est pourquoi nous demandons à nos clients de nous aider à identifier les communautés qui bénéficieraient le plus d’un nouveau magasin Aldi », explique Jonathan Neale, directeur immobilier chez Aldi UK.

Le communiqué d’Aldi ne mentionne pas de récompense pour les bons conseils. C’est pourtant le cas pour un appel similaire lancé par Blokker aux Pays-Bas. La chaîne d’articles ménagers, qui a redémarré l’année dernière sous la direction de l’investisseur Roland Palmer – lui-même ancien dirigeant du détaillant – après sa faillite en 2024, compte actuellement 56 magasins et souhaite s’étendre à 200 sites.

Sur le site web de la chaîne, on peut lire l’appel suivant : « Où manque-t-il encore un magasin Blokker selon vous ? » Les clients peuvent remplir un formulaire et, si leur suggestion aboutit à une ouverture, ils auront le droit de couper le ruban, précise l’entreprise. Les participants ont également une chance de remporter un bon d’achat de 100 euros, qui sera tiré au sort parmi les candidatures.