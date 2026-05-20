Marks & Spencer table sur un redressement de ses bénéfices après la cyberattaque

Marks & Spencer (M&S) annonce une baisse significative de ses bénéfices au cours du dernier exercice, suite à une cyberattaque de grande ampleur qui a perturbé ses opérations et paralysé ses activités en ligne. Le détaillant affirme toutefois en sortir plus fort.

Une année en deux temps

Le bénéfice avant impôts ajusté du groupe M&S a baissé de 23,8 % pour s’établir à 671,4 millions de livres sterling (775,2 millions d’euros), tandis que le bénéfice avant impôts statutaire a reculé de 28,8 % pour atteindre 364,6 millions de livres sterling (421 millions d’euros), indique le détaillant. Ces résultats négatifs sont la conséquence de la cyberattaque majeure survenue en avril de l’année dernière, qui a contraint le détaillant à suspendre les commandes de vêtements en ligne pendant sept semaines et les services « click-and-collect » pendant près de quatre semaines. Les coûts liés à cette cyberattaque se sont élevés à 131,3 millions de livres sterling (151,6 millions d’euros).