Hema enregistre une forte hausse de ses bénéfices

«Hema poursuit sa progression sans dévier de son cap dans un contexte mondial difficile », déclare la PDG Saskia Egas Reparaz. La chaîne de grands magasins néerlandaise, qui continue d’investir dans la rénovation de ses magasins, a enregistré une belle croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au cours du dernier exercice.

De solides résultats

Le chiffre d’affaires brut de Hema a augmenté de 5,6 % au cours du dernier exercice (qui s’est étendu de février 2025 à janvier 2026), pour atteindre 2,3 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation (corrigé des effets exceptionnels) a progressé de 16,1 %, à 108,2 millions d’euros. Le bénéfice avant impôts a augmenté de 48 % pour atteindre 59,4 millions d’euros, indique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Au cours de l’exercice précédent, le détaillant a réaménagé 125 magasins selon le nouveau concept Hema 100. Les franchisés ont rouvert 82 magasins rénovés. Au total, 300 des 770 magasins ont désormais été rénovés. Les magasins rénovés affichent d’excellents résultats : des clients satisfaits, une fréquentation en hausse et de meilleures ventes. En ligne également, le détaillant a, selon ses propres dires, poursuivi son développement solide, avec une expérience client encore améliorée.

« La stratégie mise en place porte ses fruits »

« Hema fête cette année son centenaire. Nous sommes fiers de pouvoir démarrer cette année anniversaire en force », déclare la PDG Saskia Egas Reparaz. « Nous poursuivons notre cap avec détermination dans un monde plein de défis. Ce n’est pas le moment pour Hema de lever le pied. Avec une qualité abordable, une expérience agréable en magasin et en ligne, ainsi que ses 100 magasins Hema rénovés, Hema montre que la stratégie mise en place fonctionne. C’est pourquoi il est rassurant de savoir que Hema, avec la famille Van Eerd, a un propriétaire à long terme qui nous correspond. »

Le 24 mai, le détaillant fêtera son centenaire avec ses collaborateurs et ses franchisés au Ziggo Dome d’Amsterdam.