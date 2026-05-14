Ralentissement de la croissance chez Action : le discounter n’est pas à l’abri de la crise

Il semble que même les chaînes de magasins à bas prix comme Action subissent les conséquences de l’incertitude économique qui règne depuis la guerre en Iran. La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant est en baisse, ce qui témoigne d’une certaine prudence de la part des consommateurs.

Faiblesse des ventes en France et en Allemagne

Au premier trimestre 2026, Action a réalisé un chiffre d’affaires net de 4 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période l’année dernière. Mais la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant – c’est-à-dire à nombre de magasins égal – n’a atteint que 3,6 %, soit moins de la moitié de celle enregistrée au cours de la même période l’année dernière. Les observateurs constatent que même les magasins à bas prix ne sont pas à l’abri de l’impact de l’inflation croissante, qui met le budget des ménages sous pression. Les consommateurs se montrent particulièrement réticents en France et en Allemagne, tandis que les chiffres aux Pays-Bas, en Belgique et en Europe du Sud étaient conformes aux attentes, selon un communiqué de presse de 3i.

En moyenne, 22,2 millions de clients ont fréquenté les magasins Action chaque semaine au premier trimestre, soit une hausse de 12,4 % par rapport à la même période en 2025. Au cours des trois premiers mois de 2026, Action a ouvert 33 nouveaux magasins, ce qui, selon l’entreprise, la met en bonne voie pour ajouter au moins 400 magasins en Europe en 2026. À la fin du trimestre, Action comptait 3 335 magasins sur 15 marchés européens.

Mille prix réduits

Action a ouvert ses deux premiers magasins en Croatie, le 15e marché de la chaîne, suscitant un vif intérêt de la part des clients. L’ouverture du premier magasin à Sesvete (Zagreb) a généré le deuxième chiffre d’affaires journalier le plus élevé jamais enregistré pour un magasin Action et confirme la confiance dans le potentiel de ce marché. En septembre, Action fera son entrée sur son 16e marché : la Slovénie. Le premier magasin devrait ouvrir à Velenje, près de Ljubljana.

« En période d’incertitude économique, les consommateurs font des choix encore plus réfléchis dans leurs dépenses. La hausse du coût des courses est perceptible pour de nombreux ménages. Dans le même temps, de plus en plus de clients se tournent vers Action pour trouver des produits de première nécessité de bonne qualité au prix le plus bas », déclare Hajir Hajji, PDG d’Action. « Notre clientèle croissante nous offre une base solide pour l’avenir. Nous avons baissé près de 1 000 prix et continuons à nous concentrer sur les baisses de prix, afin que les produits dont les clients ont besoin restent accessibles à tous. »