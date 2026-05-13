La moitié se désabonne : que faire contre la lassitude vis-à-vis des abonnements ?

Les consommateurs en ont-ils assez des abonnements tels que les paniers repas HelloFresh et les coffrets de produits de beauté Lookfantastic ? Selon une nouvelle étude, le marché est en train de se refroidir, mais qu’est-ce que cela signifie pour les détaillants ?

« La correction douloureuse »

Selon le rapport « State of the Subscription Box Industry 2026 » de SubSummit, le secteur continue de croître de 12,6 %, mais il s’agit d’un ralentissement notable par rapport à la croissance de 15,4 % enregistrée en 2025. « L’industrie se trouve à un tournant », affirment les auteurs. SubSummit qualifie la phase actuelle de « tournant » pour le secteur. « Après une décennie de croissance euphorique », le rapport indique que « la correction douloureuse » s’ensuit désormais.