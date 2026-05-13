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Écrit par Jorg Snoeck
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Alibaba excelle dans l’IA, mais voit ses bénéfices fondre comme neige au soleil

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Général13 mai, 2026

Le géant chinois de la technologie Alibaba a largement dépassé ses objectifs d’investissement dans l’intelligence artificielle (IA) et le « quick commerce » connaît également une belle croissance, mais cela se fait au détriment de la rentabilité. « Les marges bénéficiaires sont secondaires », déclare résolument le PDG Eddie Wu.

Faire ses achats avec l’agent IA

Alibaba avait initialement annoncé son intention d’investir 380 milliards de yuans chinois (51,9 milliards d’euros) dans l’IA au cours des trois prochaines années. Aujourd’hui, l’entreprise indique que ce montant sera dépassé, bien qu’aucun nouvel objectif n’ait été communiqué. L’entreprise constate une forte augmentation de la demande en services d’IA, notamment dans sa division cloud Alibaba Cloud.

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