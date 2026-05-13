JD.com poursuit sa forte croissance, mais investit encore davantage

Malgré une baisse de plus de 50 % du bénéfice net, tout le monde se réjouit des résultats trimestriels de JD.com. Le géant chinois du commerce électronique investit dans des innovations audacieuses, du challenger européen Joybuy aux bras robotisés.

La marge retail la plus élevée jamais enregistrée

JD.com a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 315,7 milliards de yuans chinois (environ 41,1 milliards d’euros), soit une croissance de 4,9 %. Le bénéfice net a toutefois chuté de 53 % pour s’établir à 5,1 milliards de yuans (665 millions d’euros), principalement en raison de la hausse des coûts d’exploitation et des investissements dans de nouveaux secteurs d’activité.